Se inauguró la plaza del Barrio CEC

Se llama “Dr. Rená Favaloro”. Costo más de 2 millones de pesos.El pasado viernes se inauguró la Plaza “Dr René Favaloro” ubicada en el Barrio Centro de Empleados de Comercio.La misma cuenta con un circuito saludable compuesto por 11 aparatos para hacer ejercicios con sus correspondientes bancos de descanso, forestación que no causa alergias, tachos para residuos orgánicos, puntos verdes para separar residuos inorgánicos, bebederos, 38 luminarias que asegura que no hayan puntos oscuros en la plaza, una cancha reglamentaria de street basquetball, un anfiteatro, 155 metros cúbicos de hormigón, y un diseño innovador que invita a circular diagonalmente.El monto de la obra fue de $2.080.570,60, se realizó por administración pública y con mano de obra perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.Para la inauguración se acercaron muchos vecinos no solo del Barrio CEC, sino también de otros barrios cercanos. Desde la Secretaria de Obras Públicas se resaltó el diseño planteado por la arquitecta Cecilia Cuadros.Durante el acto inaugural el Intendente Walther Marcolini agradeció el compromiso de los vecinos y de los obreros que trabajaron en la plaza.“Es una enorme satisfacción que no sólo podamos dar una respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, sino que también podamos ponerle un nombre a esta plaza para recordar a una persona con una trayectoria intachable como lo es el Dr. René Favaloro”, afirmó.