Pedirán informe por falla en las bengalas

Majstruk: "es una situación muy grave"

La efectividad de las mismas estaría por debajo del 50 por ciento.Diputados y senadores justicialistas de distintos puntos de la provincia concurrieron al Aero Club San Rafael, para conocer el índice de falla de una partida de bengalas de la Lucha Antigranizo.La comitiva estuvo integrada por Patricia Fadel, Silvia Ramos, Javier Molina, Samuel Barcudi, Omar Benegas, Gustavo Majstruk y Mauricio Sat quienes corroboraron en el lugar la situación que atraviesa el programa de defensa de los cultivos ante tormentas graniceras.Según los informes a los que accedieron los legisladores, la efectividad de las bengalas está por debajo del 50%, con fallas y otras que no encienden. Al analizar la situación, la senadora Patricia Fadel contó que "así como denunció un piloto, los técnicos nos aseguran que las bengalas tienen baja efectividad y muchas no prenden" y agregó que "nos acercamos muy preocupados por esta situación porque el mal funcionamiento de estos elementos generan grandes pérdidas económicas en los cultivos de toda la provincia"."Esta campaña se están usando unas bengalas cortas, que no tienen la misma efectividad que las largas", detalló Fadel quien señaló que se elevará un pedido de informes al Ministerio de Economía y se pedirá la intervención de la Fiscalía de Estado para tratar de esclarecer el tema.Además, se anunció que así como se hizo en los hangares del Oasis Sur, en los próximos días habrá una visita en la base Norte, donde Fadel adelantó que "se están registrando los mismos problemas".Por su parte Cófano indicó que Lucha antigranizo debe ser lo más eficiente posible al marcar su angustia por la situación imperante en el sistema señalando que "lamentablemente esta situación se paga con graves daños en la cosecha. Tenemos lugares donde se perdió la totalidad de los cultivos".En el mismo sentido, el legislador sanrafaelino marcó que "solicitamos una exhaustiva investigación ya que se han elevado los informes donde constan en actas las fallas en las bengalas como también los días y las tormentas en las que ese insumo no funcionó".En consonancia con sus pares, el representante alvearense en la cámara baja, Gustavo Majstruk, enfatizó que "la situación es terrible con muchísimos productores devastados, porque en las diferentes recorridas que realizamos notamos que el daño no será solo para esta cosecha sino también en las plantas. Es probable que el año que viene tampoco tengan que cosecharlos productores porque hay fuertes deterioros en las cortezas"."Venimos de heladas que fueron muy graves y ahora tenemos que sumar la situación de los daños por el granizo, por lo que es más que necesario que el gobierno provincial determine una inyección económica para el sector agrícola mendocino que está muy afectado", concluyó.