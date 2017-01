Hay dos detenidos por el crimen de Joan

El crimen y la investigación

Oscar Cabral (42) y un menor de 17 años fueron apresados.Por: Pablo Segura / www.sitioandino.com El brutal crimen de Ariel Villegas (26) en General Alvear comenzó a dar un giro inesperado, luego de que las tareas de inteligencia señalaran al padre de un conocido futbolista alvearense como principal sospechoso. Se trata de Oscar Cabral (44), padre de Luciano, un joven de 21 años que juega en el Atlético Paranaense de Brasil.Cabral fue apresado en la tarde de este domingo y hoy fue imputado por "homicidio simple", quedando detenido en la penitenciaría de San Rafael. Su situación es sumamente complicada. Incluso, fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas podría haber un cambio de calificación y el hombre sería acusado de un homicidio con "ensañamiento", que prevé una pena a prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.Horas después de la captura de Cabral, fue apresado un menor de 17 años, allegado a la familia, quien quedó aprehendido en la Comisaría del Menor de San Rafael. Ese adolescente también fue imputado.Villegas fue atacado en la mañana del domingo primero de enero. Según consta en el expediente judicial, a las 8.27 un llamado al 911 alertó sobre una persona que estaba tendida en la calle, totalmente ensangrentada.La policía llegó hasta la prolongación de la calle Chacabuco, a la altura del cruce con calle 5, en las inmediaciones del barrio El Inmigrante de General Alvear.Allí estaba Villegas, quien no tenía signos vitales. Los esfuerzos de los médicos y policías fue en vano. El joven, que había salido de la cárcel hace 8 meses tras cumplir una condena por homicidio, fue brutalmente golpeado, hasta ser asesinado.Las primeras pericias señalaron que Villegas fue atacado con escombros y al recibir tantos golpes, le hundieron el cráneo. Testigos hablaron de que fue agredido por al menos 5 personas. Con esos testimonios y demás tareas investigativas, el juez Luis Ojeda ordenó dos allanamientos. Uno de ellos, en el barrio El Inmigrante, terminó con la detención de Cabral. En esa vivienda, encontraron prendas de vestir con sangre."Las pruebas que hay son contundentes. La situación de Cabral es complicada", aseguró uno de los sabuesos.De acuerdo a las investigaciones realizadas, se cree que Villegas fue atacado en una pelea callejera, en la que varios de los protagonistas estaban en un avanzado estado de ebriedad.En ese sentido, algunos testigos señalaron que la víctima fatal habría atacado a allegados a las personas que ahora están sospechadas del crimen. Y que, en base a esto, la agresión fatal habría sido la "venganza" a esa primera pelea.Ahora bien, para la Justicia restan detener a al menos tres personas más que participaron del crimen. Los investigadores descartaron que haya un pedido de captura para Luciano Cabral, tal como trascendió en algunos medios de comunicación de Buenos Aires. No obstante, aseguraron que se está investigando quién ayudó a Cabral y en base a eso, no se descarta ninguna hipótesis.