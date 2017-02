Habló el jugador Luciano Cabral

"Destruyeron mi carrera", dijo el detenido por el asesinato de Joan Villegas Gualpa.“Destruyeron mi carrera, yo no tengo que estar acá, debería estar atrás de una pelota”. Luciano Cabral se quebró y lloró tras lanzar esa frase ante el juez que investiga el asesinato de un joven en General Alvear , que llevó al futbolista surgido en Argentinos Juniors a la cárcel, según publica el diario Clarin. Cabral es sospechoso de haber participado en el crimen de Joan Villegas Gualpa, el 1 de enero.Por el caso también están detenidos el padre del deportista José Cabral (42) y Axel Federico Olguín (18), imputados por homicidio agravado por la participación de menores (uno de 17 años y otro de 13).En las próximas horas se definirá si el actual futbolista de Paranaense de Brasil sigue tras las rejas en San Rafael. Antes se realizará una inspección ocular en la zona donde ocurrió el crimen de Gualpa, que falleció tras pelearse con un grupo de hombres. Uno de ellos lo golpeó con una piedra en la cabeza, lo que provocó la muerte del murguero de 27 años. Cabral declaró la semana pasada.“Durante la declaración Luciano se quebró muchas veces, lloró y le pidió al juez que por favor lo liberara”, contó su abogado Gustavo Nedic al diario el Sol y que Clarin tomó para esta nota.De acuerdo al relato del futbolista, el 31 de diciembre celebró la llegada del Año Nuevo en su casa junto a su tía (madre de uno de los involucrados), ya que ella se encuentra en un delicado estado de salud.Después de brindar fue la casa de sus suegros y luego pasó a saludar a un amigo. Recién cerca de las 3 volvió a su hogar con su esposa e hija y se acostó. A las pocas horas su tía lo despertó a los gritos.“Luciano, Luciano, despertate que tu papá y tu primo salieron porque hay problemas con el Gualpa”, le habría dicho la mujer. Cabral fue a buscar a sus familiares. “Ví a mi padre sacado como nunca, con la cabeza haciendo señas de negación”, contó el futbolista.“Lo acompañe, le pregunté qué pasó”, agregó. Su padre le habría respondido: “Mirá, me parece que estos (los primos) se la mandaron así que andate de acá porque me parece que va a haber problemas”.Mientras espera que la Justicia lo libere Cabral pasa sus días en la cárcel de San Rafael. El futbolista, que rescindirá su contrato con el club brasileño, es toda una celebridad en el penal, donde otros presos le piden fotos que luego publican en las redes sociales.