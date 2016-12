Lucha por el Atuel: “A Mendoza no le creo nada”

Carlos Verna, sigue en pie de lucha contra Mendoza por el río Atuel.El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, encabezó hoy una marcha en defensa de los ríos de su provincia, de la que participaron miles de personas y dirigentes de distintos partidos, donde expresaron su repudio al desvío del Atuel.Apuntó duro, nuevamente, contra el gobierno de Cornejo. De este modo, el mandatario peronista no asistió a la convocatoria del gobierno nacional para tratar la modificación al impuesto a las ganancias, que tuvo sanción en Diputados.Verna partió a las 13.30 desde Santa Rosa junto a cientos de vehículos en dirección a Santa Isabel y Algarrobo del Aguila, localidades emblema de la desertificación pampeana.A medida que avanzaba la caravana se sumaron decenas de vehículos particulares e instituciones de la provincia. "Esto demuestra al país que la situación del Atuel no es una preocupación de la fundación Chadileuvú, de la Asamblea o del Poder Ejecutivo solamente, sino de todo el pueblo de La Pampa", dijo Verna en conferencia de prensa.La manifestación se hizo hoy, en vísperas de la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado del viernes 23, para que "todo el país sepa que los pampeanos estamos juntos para evitar que Portezuelo del Viento signifique otro río robado", dijo el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel.Asimismo, advirtió: "Si lo quieren construir, que lo hagan, pero luego de un estudio de impacto ambiental y de garantizar que el COIRCO la manejará". La caravana, que recorrió más de 300 kilómetros hacia el oeste de la provincia, exhibió banderas con las leyendas "el río Atuel también es pampeano".Verna resaltó que "ya nos robaron el Atuel, ahora nos quieren dejar sin el Colorado", en alusión a obras que programa implementar la provincia de Río Negro y que podrían afectar el cauce."Al presidente (Mauricio) Macri le creo cuando dice que van a garantizar nuestros derechos, pero a Mendoza no le creo nada. El que se quema con leche, ve la vaca y llora", señaló el mandatario pampeano.La caravana de vehículos recorrió más de 320 kilómetros de la capital pampeana hasta Santa Isabel y luego siguió otros 20 kilómetros al oeste hasta Algarrobo del Aguila, donde terminó el recorrido de una marcha sin precedentes en la historia reciente de La Pampa.La manifestación fue convocada por la Asamblea Pampeana por los Ríos, compuesta por organizaciones históricamente opositoras al justicialismo que gobierna La Pampa desde 1983, en apoyo a las gestiones que hizo Vena en un año.La actuación de Verna fue considerada "entre las de mayor peso institucional y político en el conflicto con Mendoza", indicaron los referentes de la Función Chadileuvú, la organización académica y de notables que pelea por los ríos desde que comenzó el corte del Atuel, en la década del 50.De la manifestación participaron también la universidad de La Pampa, la asociación Pampeana de Músicos, la de escritores, Upcn, los colegios de Arquitectos, Veterinarios, Farmacéuticos, Ingenieros, CTA Autónoma, Apel, ADU, Utelpa, Asamblea Popular por los Ríos Pampeanos, Asamblea por los Ríos Pampeanos, fundaciones, CGT, Fepamco y la CPE.