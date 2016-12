Rechazaron el bono de fin de año

La oposición no pudo convencer al oficialismo en el Concejo.El oficialismo en pleno rechazó un proyecto de resolución de la oposición en el Concejo Deliberante que pedía un bono extra de tres mil pesos para todos los empleados municipales de General Alvear.La sesión especial se dio en el salón San Martín del Concejo; la misa fue pedida por el bloque FPV-PJ con el objetivo de tratar esta ayuda para los municipales.“Fue un proyecto de resolución donde le solicitamos el pago de un bono de fin de año para todos los empleados municipales de tres mil pesos. El oficialismo legislativo no nos acompañó, manifestando que la comuna no tiene el dinero”, informó el Edil Gustavo Vendramín.El Concejal Justicialista explicó que entendían que esa ayuda podría haber sido muy buena para el sueldo de los empleados municipales, “que tienen el sueldo alicaído, además sería un flujo muy importante de dinero para el comercio local que como sabemos el consumo es muy bajo”, opinó.Vendramín se mostró sorprendido por el rechazo de los demás ediles al saber que el intendente estaba gestionado un ATN de 25 millones de pesos para dar este bono, “no entendemos por que se rechaza este pedido y por el otro lado buscan fondos para pagarlo, nos parece que se rechazó porque fue un proyecto presentado por este bloque, nosotros creemos que el sueldo de los municipales ha quedado muy bajo por la inflación”.