Estiman una cosecha 35 a 50% mayor

Los números los dio a conocer el INV para la provincia de Mendoza.Con toda la cosecha por delante, el INV dio a conocer los primeros números estimativos de producción vitivinícola 2017.La foto hasta el 23 de diciembre refleja que en Mendoza se levantarán en promedio entre 35% y 50% más que la cosecha 2016, mientras que a nivel país marca un incremento promedio que va del 16,9% al 29%.Hacia principios de marzo se presentará el ajuste final. Estos números, a su vez, van a contramano de los que dejó la comercialización total de vino fraccionado y granel de enero a noviembre 2016 comparado con igual período 2015.En este sentido, la baja fue del -7,1%. Alejandro Marianetti, jefe del departamento de Estudios Vitícolas del INV, fue el encargado de dar la primera estimación de la próxima cosecha.Así, se espera que la vendimia 2017 sea superior entre 3 a 5 millones de quintales en Argentina y casi en iguales proporciones en Mendoza. Cabe destacar que desde que asumió Carlos Tizio, el ente brinda un rango estimado.La cantidad pronosticada para todo el país -según el INV- es entre 20.170.500 y 22.345.500 quintales, 16,7% y 29% más que en 2016 cuando se levantaron 17.282.919 de quintales. A pesar de esta recuperación, esta temporada está por debajo de la media de Argentina, que es de 26 millones de quintales.Por otro lado, la producción de uva en la provincia de Mendoza se recuperará entre 35% y 50%. El INV estima que se cosecharán entre 13.800.000 y 15.300.000 de quintales. A diferencia de 2016, cuando se levantaron 10.190.673 y fue considerada la peor cosecha de los últimos 56 años.Aquí, lo que influyó considerablemente fue la recuperación de la zona Este. En esta región, el año pasado las lluvias, Lobesia y granizo hicieron de las suyas, dejando sólo 4,1 millones de quintales. En cambio este año se estima una cosecha de entre 6,6 y 7,3 millones de quintales. Lo que se traduce en un incremento de entre el 60% y 78%.El análisis cuantitativo de la cosecha evaluó la incidencia de fenómenos climáticos en los viñedos hasta el 23 de diciembre. De este modo, según aseguró Marianetti, se puede observar que las heladas en Mendoza y en el resto del país -excepto San Juan- no hicieron mayores daños. Un punto a favor que explicó el ingeniero agrónomo, es que de la muestra de 850 parcelas, distribuidas en todas las zonas de producción significativa, se concluyó que no hay gran propagación de enfermedades y que la Lobesia, la gran enemiga de la vendimia 2016, hasta el momento está más controlada que la temporada pasada. No obstante, aseveró que “dependerá de cómo siguen los días ahora y si las lluvias y granizo se hacen presentes durante los siguientes meses”.