Difícil panorama para la industria local

Desde la pulpera Fénix describieron los agravantes de esta temporada.German Perón (foto) Presidente de la pulpera Fénix, la más grande del país y una de las más importantes de Sudamérica, relató el difícil panorama para la industria y las economías regionales en general.El comienzo de la temporada 2016-2017 ha sido muy complejo, en gran medida debido al factor climático como las severas heladas del sur provincial más otros problemas que vienen de larga data, “eso hace que tengamos una temporada compleja y seguramente se va a trabajar mucho menos que otros años”, afirmó. Fénix, está ubicada en el departamento de General Alvear sobre la ruta nacional 188, entre calle 7 y 10.Trabaja con 180 empleados en la temporada y es la pulpera más grande en volúmenes de producción de la Argentina, es una empresa netamente exportadora que lleva los productos de la región a 38 países de los 5 continentes. El 50% de la producción es con productos orgánicos.El damasco fue una de las frutas más afectadas, en un buen año para hacer damasco, “es bueno el precio de ese producto en el mundo debido a que ha faltado en el hemisferio norte y es una desgracia que no tengamos volúmenes suficientes para arrancar, eso no significa que no haya quedado nada solo necesitamos volúmenes importantes de fruta para ponernos en marcha, fue complicado para la gente ya que es el primer ingreso para las familias y este año no estuvo”, relató Perón.Las heladas han sido generales y solo se ha salvado un poco de uva y durazno de industria donde se ha defendido con mucha actividad, pero fueron muchas noches de heladas con temperaturas muy bajas y la fruta que ha quedado ha sufrido consecuencias, “es bastante complejo el tema porque antes contratábamos energía por tres meses de trabajo y ahora tenemos que tomar la decisión si lo hacemos por algunas semanas no más, pero lo estamos evaluando”, destacó.Perón detalló que en el oasis sur hay un 83% menos de producción según los cálculos del IDR, “de todos modos el interés de la fruta es baja debido a la tremenda depresión económica que se está sufriendo, “y no se ve en corto plazo alguna solución. Esto afecta sin lugar a dudas a la producción del año pasado y seguramente a la de este año porque el interés por producir no es el mejor”.Fénix compra fruta en Mendoza y en otras provincias y se trabaja con fruta orgánica básicamente desde Rio Negro, “nos tiene muy preocupados del estado de la ruta nacional 143 a la altura de la provincia de La Pampa, esta intransitable, entendemos que viene por una problema político, por la pelea del agua con La Pampa, la verdad que es un despropósito no solo con el trabajo que realizamos nosotros sino por toda la carga que se traslada de norte a sur y que solamente una provincia, por un capricho, tenga la ruta en esas condiciones no lo podemos entender, es una vergüenza, es toda la parte de 25 de mayo en La Pampa, no son pozos ya, son cráteres que hay sobre la ruta y creo que tendría que haber una intervención nacional ya que un gobernador no puede afectar los interés de un país, ojalá haya al menos una bacheo”, rogó.Las economías regionales siguen siendo un problema complejo, el presidente de Fenix sostuvo que han existido pocas medidas para estas economías cuando en la campaña “veíamos al menos un interés de que íbamos a tener mejoras en todo lo relacionado con las economías regionales, esto no se ha visto reflejado, hemos tenido mucha inflación un dólar casi parado con un leve incremento ahora en fin de año”, recalcó.A esto se suma la presión impositiva “no deberíamos estar siempre atados al dólar, se tendría que simplificar el poder impositivo que tenemos, ya que es complejo y demanda mucha gente para lo administrativo, tendría que haber un dólar diferenciado para las economías extra pampeanas que tal vez no aportan a la nación como lo hace la soja, el trigo u otros granos pero se ocupa mucha mano de obra en estas economías regionales, es más importante la función social y el desarrollo del interior”, enfatizó.A esto se suman los servicios, “seguimos sufriendo aumentos, el convenio de trabajo ha tenido aumentos, que para nosotros es mucho y para la gente es poco por la inflación del pasado año y los convenio han estado por debajo de la inflación que hemos sufrido”, afirmó.Al final Perón pidió que se cumpla todo lo que se prometió en campaña y que los inviten a participar en la decisiones, “creo que los actores que participamos en las economías regionales tendríamos al menos que opinar sobre lo que hacemos, es importante para que el gobierno tenga herramientas para que tengamos un cambio real y no llegar a estas épocas con los mismos problemas de siempre”, declaró.