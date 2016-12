Promocionan las carreras del aula virtual

Universidad Católica de Salta

Universidad de Belgrano

Instituto superior Santo Domingo

Universidad CAECE (para profesionales)

Instituto superior de informática Virasoro

IFES

Instituto de estudios a distancia

El Aula Virtual, una Gran Alternativa para Formar Profesionales.El Aula Virtual de General Alvear funciona en la intersección de Avenida Alvear Este y calle Buenos Aires de lunes a viernes, de 14:00 a 20:00h. Las inscripciones están abiertas hasta marzo y los alumnos no tendrán preuniversitario.Allí funcionan diversas universidades con modalidad a distancia con clases semipresenciales. Las mismas, se pueden descargar en la casa de cada alumno y las pueden trabajar en cualquier horario del día.Si los alumnos no tienen acceso a Internet en su domicilio pueden asistir a las instalaciones del Aula Virtual para cumplir con el cursado.En esta institución se pueden cursar carreras de grado como Abogacía, Contador Público, Relaciones Internacionales, también tecnicaturas en Hotelería y Turismo, en Relaciones Humanas, en Capital Humano, en Seguridad, en Comercialización, en Producción Agropecuaria, en PyMES.Además, ofrece licenciaturas para profesionales técnicos y bachillerato de adultos, destinado a quienes no hayan culminado sus estudios secundarios, en este caso cursan desde sus hogares y asisten una vez por mes al Aula para rendir una materia.Los alumnos estudian desde casa y cuentan con una unidad de gestión en Alvear donde un profesional, que escoge cada universidad, corrobora que cada examen se complete con la correcta legalidad.Es importante destacar que el Aula Virtual cuenta con catorce abogados recibidos en Alvear.A continuación se detallan las Universidades, Institutos y carreras a disposición:• Abogacía• Administración de empresas• Relaciones internacionales• Contador público• Comercialización• Gestión educativa• Higiene y seguridad en el trabajo• Licenciatura en seguridad pública• Licenciatura en Educación Física• Licenciatura en Hotelería• Administración con orientación en PyMES• Comercio internaciona• Hotelería y turismo• Logística• Gestión de capital humano• Analista de sistemas• Telecomunicaciones• Webmaster• Licenciatura en enseñanza de la Matemática• Enseñanza del idioma Inglés• Enseñanza de la Lengua y la Comunicación• Enseñanza de la Historia• Enseñanza de la Biología• Tecnicatura superior en Márketing• Cursos cortos• Tecnicatura superior relaciones públicas• Tecnicatura superior RRHH• Tecnicatura superior en Marketing• Bachillerato orientado en economía y gestión de las organizaciones