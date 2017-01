Marcolini tiene el presupuesto para el 2017

El oficialismo impuso y aprobó un paquete de gastos por 500 millones.En sesión especial los ediles alvearenses trataron el Presupuesto General de Gastos y Cálculos para el año entrante. El mismo fue aprobado con los seis votos del oficialismo contra los cuatro de la oposición.El paquete de gastos asciende a cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos y según aportaron ediles del oficialismo el mismo tendrá una ración más que importante para la obra pública.En la sesión no hubo sorpresas. De ante mano se supo que la oposición no iba a votar el presupuesto del ejecutivo y que el interbloque Cambiemos se iba a unir una vez más para para imponerse en el recinto.Así fue que los representantes de la UCR, el PRO y el PD levantaron la mano para votar el proyecto del ejecutivo y convertirlo en ordenanza.Para la oposición es un presupuesto con una fijación de prioridades incorrectas, “hay partidas que están abultadas en cuestiones que no deberían gastarse tanta plata y hay sectores sociales y productivos que no tiene tanta plata, por lo tanto no podemos acompañar este proyecto que no refleja la realidad cotidiana del departamento”, dijo el Concejal Gustavo Vendramín desde el PJ.Para Ramiro Zaragoza el presupuesto es una herramienta importante que pide el ejecutivo, “el Interbloque Cambiemos decidió que le vamos a dar al intendente Marcolini la principal herramienta que tiene para gobernar”, expresó