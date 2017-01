Estos son los aumentos de enero

Naftas, prepagas, servicios públicos, celulares son algunos de los rubros.El Diario UNO de Mendoza elaboró un informe sobre los aumentos de precios y tarifas que se vienen en las próximas semanas Aumentos por doquier.Con una inflación prevista del 17 por ciento en el presupuesto de Mendoza y subas en varios servicios, el panorama no se ve con mucha luz para el bolsillo de los mendocinos.Según el presupuesto aprobado por la Legislatura, la inflación prevista es del 17 por ciento. Ese número es tomado por el gobierno y las empresas para los aumentos salariales, pero los incrementos en los servicios y la inflación parecen que licuarán rápidamente esa suba de los sueldos.Uno de los primeros golpes al bolsillo se dará este fin de semana, cuando las estaciones de servicio aumentarán el precio del combustible 8 por ciento. A pesar de los reclamos de los estacioneros, que aducen que en el 2016 cayó la cantidad de personas que cargaban luego de que en un año se aumentará más del 30 por ciento, el ministerio de Energía de la Nación volvió a favorecer a las petroleras y autorizó esta suba, que no será la única.En materia de Salud, el Gobierno Nacional autorizó que desde el 1 de febrero las prepagas apliquen un incremento de hasta 6 por ciento en sus cuotas. Durante el 2016, éstas subieron 38 por ciento.En servicios públicos, todos tendrán un incremento superior al 30 por ciento durante el 2017. En cuanto a la luz, ésta subirá 35 por ciento y Ecogás pidió incrementos de hasta el 42 por ciento para Mendoza, lo que previamente debe ser autorizado. En cambio, el agua subió en noviembre del 2016 en un 35 por ciento.Asimismo, el Presupuesto provincial 2017 contemplaba un incremento del 20 por ciento sobre el avalúo fiscal de las propiedades ubicadas en zonas urbanas y suburbanas y del 30 por ciento en la zona del secano. En cambio, el automotor será cobrado según el valor de mercado que tenga el rodado al momento de hacer la liquidación del impuesto. Si este sube 15 por ciento, el incremento será del mismo porcentaje.En cuanto a la cuota de los colegios privados, desde la Dirección General de Escuelas aún no se ha dado a conocer el aumento que se autorizará. Alimentos y otros productos Esta semana el Gobierno Nacional comenzó a apurar la extensión del Programa Precios Cuidados.En un principio, la decisión era no renovarlo, pero esto cambió en los últimos días y a contrarreloj, ya que la última ampliación finaliza este viernes 6 de enero, lo que significa que si no se firma un acuerdo antes de esa fecha, el programa se habrá caído.Asimismo, las compañías de celulares ya tienen previsto aumentar sus abonos entre un 12 y un 17 por ciento, en los próximos días. Otra medida que afecta el bolsillo es la decisión del gobierno nacional de no prorrogar la devolución del 5 por ciento en el IVA en los gastos con tarjeta de débito. Esta medida regía desde el 2001 y se renovaba cada año.Una situación extraña se vivió con la venta de cigarrillos en los últimos días, Varios kioscos se negaron a vender, o lo hacían con un incremento que nunca fue dado por las tabacaleras.Finalmente, todo se normalizó luego de que las empresas desmintieran el aumento.El peor año El 2016 no pasó inadvertido para los comercios minoristas, que durante los doce meses vieron caer sus ventas, al mismo tiempo que cayó el poder adquisitivo debido a la inflación y la devaluación del peso frente al dólar. Los comercios minoristas no fueron los únicos que lo sufrieron.La venta de autos usados también disminuyó, siendo Mendoza una de las plazas donde más se sintió esta caída durante todo el 2016.