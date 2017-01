Falla el 50% de las bengalas antigranizo

Así lo aseguró un piloto. Compraron partidas a menor precio.Más que una bengala, lo que tiró el piloto de la lucha antigranizo y delegado de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Omar Charparín fue una bomba.En plena entrevista con la radio LV23 aseguró que falla el 50% de las bengalas que usa la lucha antigranizo y que las mismas fueron compradas por que valían menos que las anteriores.Charparin planteaba la lucha de los pilotos con el gobierno que los llevará a un nuevo de paro cuando fue consultado sobre el funcionamiento de las bengalas.Sostuvo que las mismas no funcionan como antes y tienen registros de falla. El piloto fue más allá e indicó que las “nuevas bengalas” son más cortas y se usaron este fin de semana en la tormenta que descargó con furia en la zona del distrito de Real del Padre y alrededores.“La bengalas no funcionan como antes, yo no estuve volando en la última tormenta en Alvear y la zona pero coincide con una nueva partida de bengalas que fueron negociadas porque valían un poco menos que las anteriores, vienen más cortas y sorpresa se empezó trabajar con esas partidas de bengalas y empezaron a fallar, hay un promedio de falla del 50%”, afirmó.“Justamente se trabajó en la tormenta que hizo mucho daño con esas bengalas, hay vuelos que tuvo el 70% de falla”, disparó.Según explicó todo está registrado en las planillas y en el informe de radar, “mi compañeros tienen los datos porque nosotros llenamos una planilla y de ahí se pasa a un registro técnico de vuelo y al centro de operaciones de radar. El 50% de la lucha antigranizo no funcionó este fin de semana, se empezó con una nueva tanda de bengalas, con el tamaña reducido y paso esto”, culminó